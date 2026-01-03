Voto di scambio politico-mafioso, Alfieri atteso davanti al Gup il 21 gennaio

È fissata per martedì 21 gennaio, alle ore 10, presso l’aula 318 della Cittadella giudiziaria di Salerno, l’udienza preliminare che vede imputato Franco Alfieri, già sindaco di Capaccio Paestum ed ex presidente della Provincia di Salerno. L’ex amministratore dovrà rispondere dell’accusa di voto di scambio elettorale politico-mafioso, nell’ambito di un procedimento distinto ma collegato alle precedenti inchieste che lo hanno coinvolto negli ultimi mesi.

Il nuovo fronte giudiziario nasce da un filone investigativo autonomo, che si innesta su un quadro già complesso. Alfieri era stato arrestato il 3 ottobre 2024 in un’indagine su presunte irregolarità nella gestione degli appalti pubblici, quando ricopriva contemporaneamente le cariche di sindaco e presidente della Provincia. In quella circostanza fu condotto in carcere e successivamente trasferito agli arresti domiciliari, dopo aver rassegnato le dimissioni dagli incarichi istituzionali.

A marzo 2025, però, il suo nome è riemerso in un’altra inchiesta, questa volta incentrata su presunti rapporti tra politica e criminalità organizzata tra Campania e Abruzzo. Proprio da questo secondo procedimento prende forma l’udienza preliminare in programma a Salerno, dalla quale potrebbe scaturire un nuovo processo.

Oltre ad Alfieri, il fascicolo comprende altri imputati: tra questi figurano Antonio Bernardi, agente della polizia municipale di Capaccio Paestum, Antonio Cosentino, ritenuto esponente del gruppo criminale di Baronissi, Domenico e Vincenzo De Cesare, Stefania Nobili, ex consigliera comunale ed ex moglie dell’imprenditore Roberto Squecco, Michele Pecora, dipendente comunale, e lo stesso Squecco, già condannato in passato per associazione mafiosa.

È stata invece separata la posizione di Angelo Genovese, anche lui indicato come appartenente al gruppo di Baronissi, per il quale la difesa avrebbe avanzato istanza di patteggiamento. Genovese è attualmente detenuto nel carcere di Sulmona per altri procedimenti.

A valutare le singole posizioni sarà il Gup Brigida Cavasino, chiamata a stabilire se archiviare il procedimento o disporre il rinvio a giudizio degli imputati.

Secondo la ricostruzione della Procura, al centro dell’inchiesta vi sarebbe un presunto accordo stretto in occasione delle elezioni comunali del 2019. In cambio del sostegno elettorale, Alfieri avrebbe garantito a Roberto Squecco margini di gestione sul lido Kennedy, successivamente oggetto di demolizione. Un passaggio che, sempre secondo l’accusa, avrebbe innescato tensioni crescenti.

Dagli atti emergerebbe anche un episodio particolarmente grave: un ipotizzato piano intimidatorio, sfociato addirittura in un presunto progetto di eliminazione fisica dell’allora sindaco. Gli investigatori parlano di sopralluoghi e valutazioni operative, tra cui l’ipotesi di collocare un ordigno sotto l’auto di Alfieri. Un piano che non sarebbe mai stato portato a termine, ma che resta centrale nel quadro accusatorio.

A fare da intermediari nelle presunte pressioni sarebbero stati Bernardi e Pecora, indicati come tramite tra l’imprenditore Squecco e l’amministrazione comunale. Le intimidazioni, secondo gli inquirenti, sarebbero state veicolate attraverso l’allora assessora alle Politiche sociali Mariarosaria Picariello, con l’obiettivo di influenzare le scelte politiche e amministrative del Comune.