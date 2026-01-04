Aggressione alla stazione Circum di Poggiomarino: guardia giurata denuncia l’episodio con un video

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri alla stazione della Circumvesuviana di Poggiomarino, dove una guardia giurata è stata aggredita mentre era in servizio. A raccontare l’accaduto è lo stesso vigilante, che ha registrato un video subito dopo l’episodio, diffuso successivamente e destinato – come da lui stesso dichiarato – a essere utilizzato per fini legali.

Nel filmato, girato intorno alle 17:54, l’uomo riferisce di essere stato aggredito da due soggetti, identificati come Alfonso e Attilio, già noti – secondo il suo racconto – per episodi di vandalismo ai danni dei convogli EAV, in particolare per le scritte e le pitture sui treni, inclusi mezzi di recente immissione in servizio anche sulla tratta di Sarno.

La guardia giurata denuncia inoltre la difficoltà nel ricevere assistenza immediata, affermando di aver tentato invano di contattare Carabinieri e 118 nei minuti successivi all’aggressione. Nel video, il vigilante sottolinea la volontà di tutelarsi non solo nei confronti degli aggressori, ma anche rispetto a quelle che definisce carenze nella protezione del personale addetto alla sicurezza.

Sulla vicenda sono attesi accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.