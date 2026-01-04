Capaccio Paestum, scout in difficoltà sul monte Polveracchio: intervento del Soccorso Alpino

Attimi di apprensione nella serata di ieri a Capaccio Paestum, dove tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) sono intervenute per soccorrere un gruppo scout proveniente da Napoli, rimasto in difficoltà durante un’escursione.

Nel corso dell’attività, il gruppo avrebbe imboccato per errore un sentiero non corretto nella zona del monte Polveracchio, finendo in prossimità di un dirupo, in un’area particolarmente esposta e potenzialmente pericolosa. Valutata la situazione di rischio, è stato immediatamente richiesto l’intervento di più squadre specializzate per garantire il rientro in sicurezza.

I tecnici del CNSAS hanno raggiunto gli scout, visibilmente infredoliti e spaventati, accompagnandoli lontano dalla zona impervia e conducendoli poi a valle, fino alle auto. Sul posto erano presenti anche i carabinieri del comando locale, i vigili del fuoco e il personale del 118.

Uno dei ragazzi, che aveva accusato un lieve malore, è stato affidato alle cure dei sanitari. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, l’episodio si è concluso senza gravi conseguenze.