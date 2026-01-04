Castel San Giorgio, demolito il vecchio ospedale: al via la Casa di Comunità

Un passaggio simbolico e concreto che chiude una lunga stagione di abbandono e apre ufficialmente una nuova fase per la sanità locale.

È stato completamente abbattuto il vecchio ospedale di Castel San Giorgio, struttura dismessa e inutilizzata dagli anni Settanta. Un passaggio simbolico e concreto che chiude una lunga stagione di abbandono e apre ufficialmente una nuova fase per la sanità locale.

Dopo oltre cinquant’anni di attesa, nei mesi scorsi sono partiti i lavori che porteranno alla realizzazione della Casa di Comunità, un presidio sanitario di prossimità pensato per rafforzare l’assistenza territoriale e le cure intermedie.

Il cantiere

La demolizione dell’ex nosocomio rappresenta il primo step operativo di un progetto atteso da intere generazioni. La futura struttura sarà destinata a ospitare servizi sanitari integrati, assistenza primaria e attività di supporto socio-sanitario, con l’obiettivo di ridurre la pressione sugli ospedali e garantire risposte più rapide ai bisogni dei cittadini.

Un intervento che mira a colmare un vuoto storico nell’offerta sanitaria del territorio e che segna una svolta importante per Castel San Giorgio e per l’intera Valle dell’Irno.