La Befana all’ospedale di Nocera Inferiore: musica, magia e sorrisi per i piccoli pazienti

Un momento di festa, condivisione e solidarietà è in programma all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove la Terapia Intensiva Neonatale (TIN) e il reparto di Pediatria promuovono un’iniziativa speciale dedicata ai bambini ricoverati e ai piccoli ex pazienti.

L’evento, dal titolo “Note di musica e magia: arriva la Befana in TIN e Pediatria”, nasce dalla volontà della Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero di offrire ai più fragili un’occasione di gioia capace di unire cura, emozione e vicinanza umana. Un progetto fortemente sostenuto dalla direttrice sanitaria Rosalba Santarpia, che ha voluto trasformare l’ambiente ospedaliero in uno spazio di accoglienza e speranza.

L’iniziativa è promossa dalla TIN, diretta dal dottor Giuseppe Marchesano, in sinergia con l’UOC di Pediatria guidata dal dottor Luigi Masini, e vede il contributo del Maestro Serena Della Monica, direttore artistico della Free Sound School di Salerno, realtà impegnata da anni nella diffusione della musica come strumento di inclusione sociale.

Ospite speciale e anima musicale della mattinata sarà il Maestro Enrico Della Monica, da tempo impegnato in progetti benefici sul territorio dell’Agro nocerino-sarnese. L’evento si avvale inoltre della collaborazione di importanti realtà associative come AVO presidiale, La Famiglia TIN e il Comitato UNICEF Salerno, con il patrocinio del Comune di Nocera Inferiore.

Musica, giochi, magia, dolci e piccoli doni accompagneranno l’arrivo della Befana, che porterà sorrisi e momenti di spensieratezza ai bambini e alle loro famiglie.

L’appuntamento è fissato per lunedì 6 gennaio alle ore 10:30, presso l’Aula Colella del Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Nocera Inferiore.