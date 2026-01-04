Lazio-Napoli all’Olimpico alle 12:30: le probabili formazioni di Sarri e Conte

Il palcoscenico dell’Olimpico è pronto: il lunch match promette spettacolo e punti pesanti nella corsa europea.

Sfida di alto profilo oggi allo stadio Olimpico, dove Lazio e Napoli si affrontano alle 12:30 per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. In panchina, il confronto tra Maurizio Sarri e Antonio Conte, due allenatori dalle idee di gioco opposte, promette ritmo e intensità.

Come arriva la Lazio

I biancocelesti si presentano all’appuntamento in un buon momento di forma, reduci dal pareggio in trasferta a Udine e con una delle migliori difese del campionato. La squadra di Sarri, seconda per gol subiti complessivi e particolarmente solida in casa, recupera Guendouzi e Basic dopo la squalifica, ma deve rinunciare ancora a Rovella, Gigot, oltre agli assenti per Coppa d’Africa.

Nel consueto 4-3-3, davanti a Provedel spazio alla linea difensiva ormai collaudata, mentre in avanti agiranno Isaksen, Noslin e Zaccagni.

Probabile formazione Lazio (4-3-3):

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Allenatore: Sarri.

Come arriva il Napoli

Il Napoli ha lasciato alle spalle il passo falso di Udine e arriva alla sfida con tre vittorie consecutive, tutte senza subire gol. La squadra di Conte ha ritrovato compattezza difensiva e maggiore incisività offensiva, pur dovendo fare ancora i conti con diverse assenze importanti.

Nel 3-4-2-1 confermato, Conte recupera Spinazzola, Beukema e Olivera, mentre davanti resta vivo il ballottaggio tra Elmas e Lang, con Højlund riferimento offensivo.

Probabile formazione Napoli (3-4-2-1):

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Højlund.

Allenatore: Conte.

Numeri e curiosità

Lazio imbattuta da cinque gare contro il Napoli, mentre Conte non ha mai battuto Sarri in Serie A. Entrambe le squadre figurano tra le migliori del campionato per reti subite nel primo tempo, segno di grande attenzione difensiva sin dai minuti iniziali.

