Luca Cascone rilancia sulle elezioni provinciali nel salernitano (video)

Verso il voto delle Provinciali a Salerno. Cascone: equilibri politici e territori centrali nel Salernitano

La partita provinciale e la lista A testa alta

Alle prossime elezioni provinciali salernitane di Palazzo Sant’Agostino si registra anche la presenza della lista “A testa Alta“, che si colloca come uno dei riferimenti politici all’interno della nuova maggioranza guidata dal presidente Roberto Fico. Un elemento che, secondo il consigliere regionale Luca Cascone, assume un significato politico rilevante, perché contribuisce a definire gli equilibri istituzionali della Provincia di Salerno e a incidere sulle future scelte amministrative. Per Cascone, il voto provinciale rappresenta un passaggio strategico per rafforzare una visione di governo più coesa e territoriale.

Il peso dell’Agro nocerino sarnese

Nel ragionamento di Cascone assume centralità la presenza dei candidati espressione dell’Agro nocerino sarnese, un’area che punta a consolidare il proprio ruolo nei processi politico – amministrativi. Secondo il consigliere regionale, si tratta di un territorio che negli anni ha espresso energie, competenze e una classe dirigente in grado di incidere concretamente sulle politiche di area vasta. L’obiettivo è superare una rappresentanza frammentata e affermarsi come forza determinante nelle scelte che riguardano sviluppo, infrastrutture e servizi.

Lo sguardo sui comuni al voto

L’analisi si sposta infine sul livello comunale, con particolare attenzione ad Angri e Pagani, entrambe prossime alle elezioni amministrative. In questi contesti, evidenzia Luca Cascone, emerge un chiaro bisogno di cambio di guardia e di rinnovamento della classe dirigente locale. Un’esigenza che nasce dalle aspettative delle comunità e dalla necessità di imprimere una nuova direzione all’azione amministrativa, capace di incidere non solo sui singoli comuni ma sull’intero equilibrio politico dell’Agro nocerino sarnese.

