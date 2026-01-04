Notte Bianca a Sarno, domani musica e shopping con Max Gazzè

Domani il centro cittadino diventa un grande palcoscenico a cielo aperto tra spettacoli, saldi e tradizioni popolari



Una città trasformata in palcoscenico

Domani, 5 gennaio 2026, a partire dalle ore 18.30, Sarno si prepara a vivere una nuova edizione della Notte Bianca, la grande notte della musica e dell’intrattenimento che trasformerà l’intero centro cittadino in un palcoscenico all’aperto. Le strade e le piazze della città saranno animate da un fitto programma di eventi pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età, in un’atmosfera di festa che accompagnerà cittadini e visitatori fino a tarda sera.

Spettacoli, musica e magia per i più piccoli

La Notte Bianca coinvolgerà tutto il centro con musica dal vivo, artisti di strada, spettacoli itineranti, animazione, giocolieri, scuole di ballo e musica popolare con tammorre, affiancati da street food e numerose sorprese. Grande attesa per i bambini, che potranno incontrare i personaggi degli Avengers e assistere allo spettacolo “Il Gran Galà degli Unicorni”. In Piazza IV Novembre non mancherà la magia della Befana, con la Casetta pronta ad accogliere i più piccoli tra regali e sorrisi.

Il concerto e la notte dello shopping

Il momento clou della serata è atteso alle 21.30 in Piazza 5 Maggio con il concerto di Max Gazzè, accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello, per lo show “Musicae Loci”, un viaggio musicale dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni italiane. La Notte Bianca sarà anche una grande occasione di shopping, con i saldi a fare da richiamo e le attività commerciali del centro aperte fino a tardi, tra vetrine illuminate e passeggiate nelle vie animate, in un clima di festa che unisce musica, commercio e socialità.

