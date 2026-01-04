Pompei, Clementino in concerto il 5 gennaio in piazza Schettini

Sarà Clementino il protagonista dell’evento musicale in programma lunedì 5 gennaio alle ore 21.00 in piazza Schettini, appuntamento di punta del cartellone natalizio promosso dal Comune di Pompei. Il concerto, a ingresso libero, senza prenotazione e con pubblico in piedi, rappresenta uno dei momenti di maggiore richiamo delle festività.

L’evento si inserisce in un contesto particolarmente delicato per la città, ancora segnata dalla recente scomparsa del sindaco Carmine Lo Sapio, che ha aperto una fase complessa sotto il profilo istituzionale e politico. In questo quadro, la decisione di confermare il concerto assume un significato che va oltre l’intrattenimento: un’occasione di condivisione collettiva, pensata per riportare la comunità in piazza con sobrietà, offrendo uno spazio di incontro e normalità.

Tra i nomi più noti della scena rap e urban italiana, Clementino porterà a Pompei uno spettacolo capace di unire musica, parole e identità, rivolgendosi a un pubblico ampio e trasversale. Il concerto chiuderà idealmente il periodo natalizio, dopo settimane di iniziative diffuse sul territorio e in un clima cittadino inevitabilmente condizionato dal lutto istituzionale.

Piazza Schettini si prepara così ad accogliere cittadini e visitatori in una serata che si annuncia partecipata, senza barriere e senza formalità: accesso libero fino alla capienza dell’area, nel rispetto dell’ordine pubblico e del momento che la città sta vivendo. Un segnale di continuità affidato alla musica e alla piazza come luoghi di incontro, dialogo e condivisione.