Pontecagnano Faiano, vasto incendio distrugge il capannone del “Mercatone 99”

Momenti di forte apprensione nella serata di ieri a Pontecagnano Faiano, dove un incendio di vaste proporzioni ha interessato il capannone dell’attività commerciale cinese “Mercatone 99”, situato in via Amerigo Vespucci.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’intera struttura, rendendo necessario un intervento massiccio dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunte cinque squadre di caschi rossi, coordinate dal Funzionario di servizio, che hanno lavorato a lungo per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Il capannone è risultato completamente distrutto dall’incendio. Fortunatamente non si registrano feriti: l’attività era infatti chiusa al momento dell’accaduto, evitando conseguenze per persone presenti all’interno.

Restano ora da chiarire le cause dell’incendio. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire l’origine del rogo e verificare eventuali responsabilità.