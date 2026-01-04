Sala Consilina, trentenne trovato morto in casa: disposta l’autopsia

A fare la drammatica scoperta sono stati i coinquilini, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Tragedia nella notte di Capodanno a Sala Consilina, dove un uomo di circa 30 anni, di origini africane e residente in città, è stato trovato senza vita nella propria abitazione. A fare la drammatica scoperta sono stati i coinquilini, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Quando gli amici lo hanno trovato, il giovane era già privo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato i primi accertamenti. Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe riconducibile a un malore improvviso, probabilmente sopraggiunto nel sonno.

Nonostante ciò, su disposizione della Procura della Repubblica di Lagonegro, la salma è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori verifiche. Il corpo si trova attualmente custodito presso la cella frigorifera dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, in attesa degli esami medico-legali.

Gli investigatori stanno inoltre approfondendo un ulteriore elemento: nei giorni precedenti alla morte, il giovane si sarebbe recato in ospedale, circostanza che potrebbe rivelarsi rilevante per chiarire le cause del decesso. Su questo aspetto, al momento, non vi sono ancora conferme ufficiali.

Le indagini proseguono per fare piena luce sulla vicenda.