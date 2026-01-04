Salerno, incendio nella notte alla discoteca Dolcevita: danni all’ingresso

Nuovo incendio nel Salernitano nella serata di oggi. Le fiamme hanno interessato la discoteca Dolcevita di Pontecagnano Faiano, noto locale del litorale, fortunatamente chiuso al momento del rogo.

L’allarme è scattato grazie al sistema di sicurezza interno della struttura, che ha immediatamente avvisato i proprietari. Sul posto sono intervenute quattro autobotti dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Salerno e Giffoni Valle Piana, che hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Secondo una prima valutazione, i danni sembrerebbero limitati alla zona dell’ingresso della discoteca. Non si registrano feriti né persone coinvolte, proprio perché il locale era chiuso al pubblico.

Avviate le verifiche tecniche per accertare le cause dell’incendio, mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio. Sulla vicenda sono in corso accertamenti per chiarire l’origine del rogo.