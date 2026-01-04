San Mango Piemonte, ferito da un colpo di pistola alla gamba: indagini dei carabinieri

Notte di apprensione a San Mango Piemonte, dove un uomo di 59 anni è rimasto ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco. L’episodio è emerso intorno alle 3 del mattino, quando il ferito si è presentato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, facendo scattare immediatamente l’allarme.

Secondo quanto riferito dall’uomo ai sanitari e successivamente ai carabinieri, al momento dei fatti si trovava in compagnia del figlio ed era intento a far esplodere fuochi d’artificio nei pressi della propria abitazione. Sempre stando alla sua versione, poco prima avrebbe trovato una pistola abbandonata tra i rifiuti e l’avrebbe raccolta. Per cause ancora da chiarire, dall’arma sarebbe partito un colpo accidentale che lo ha raggiunto alla gamba.

Sul caso stanno ora indagando i carabinieri della Compagnia di Salerno, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’arma è stata recuperata e posta sotto sequestro; sono in corso verifiche sulla sua provenienza e su un eventuale utilizzo in altri episodi.

Gli investigatori stanno inoltre cercando riscontri al racconto fornito dal 59enne, per chiarire ogni aspetto della vicenda. Le condizioni dell’uomo, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi. Le indagini proseguono.