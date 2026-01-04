Scafatese, avvio di 2026 convincente: Montespaccato battuto 2-0 al “Vitiello”

La Scafatese inaugura il 2026 con una prova autoritaria, confermando continuità di risultati e solidità di gioco. Al “Giovanni Vitiello” i gialloblù superano il Montespaccato per 2-0, centrando tre punti preziosi all’esordio del girone di ritorno e ribadendo il buon momento di forma.

Giovanni Ferraro cambia poco rispetto all’undici che aveva chiuso il 2025 con il successo sull’Albalonga: dieci conferme e il ritorno di Volpicelli nel tridente offensivo con Maggio e Convitto. A centrocampo spazio ancora a Sicurella, Acquadro e Alessio Esposito. Proprio Convitto si rivela tra i più positivi per intensità, qualità e lavoro a tutto campo, mentre i gol portano la firma degli altri due attaccanti, uno per tempo.

L’approccio della Scafatese è subito deciso. All’8’ Volpicelli sfiora il vantaggio con un sinistro sul primo palo, mentre poco dopo Suhs va vicino al gol su calcio d’angolo, con Celli provvidenziale sulla linea. Il pressing gialloblù produce il meritato 1-0 al 17’: Suhs resiste al pressing, Convitto rifinisce con intelligenza e Volpicelli, dal limite, scarica un mancino potente e preciso che non lascia scampo a Oliva. Il Montespaccato prova a reagire nel finale di frazione, ma senza precisione.

Nella ripresa i padroni di casa gestiscono con personalità e continuano a rendersi pericolosi, soprattutto con Acquadro dalla distanza. Il raddoppio arriva al 54’: grande iniziativa personale di Convitto, che entra in area e costringe Oliva alla respinta, sulla quale Maggio è il più rapido a intervenire, firmando il 2-0. Gli ospiti tentano una reazione con Franco e Lilli, ma Leonardo si fa trovare sempre attento. Nel finale spazio anche ai cambi offensivi, con il nuovo tridente Orefice-Dambros-Palmieri che costruisce un contropiede pericoloso, sventato in extremis dalla difesa ospite.

Un successo netto e meritato per la Scafatese, che riparte con il piede giusto e manda segnali chiari in vista della seconda parte di stagione.