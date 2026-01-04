Scafati, rissa tra giovani degenera: 21enne ferito da colpi di pistola nella notte

A rimanere ferito è stato A.P., 21 anni, residente a Scafati e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato raggiunto da proiettili di piccolo calibro alla spalla e al fianco sinistro.

Notte di tensione a Scafati, dove una lite tra giovani è sfociata in un episodio di violenza armata. I fatti si sono verificati intorno alla mezzanotte nei pressi di un noto bar di via Pepe, dove, per cause ancora in corso di accertamento, è scoppiata una rissa culminata con l’esplosione di colpi di arma da fuoco.

A rimanere ferito è stato A.P., 21 anni, residente a Scafati e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato raggiunto da proiettili di piccolo calibro alla spalla e al fianco sinistro. Fortunatamente le ferite riportate non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Scafati e del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze di eventuali presenti.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, che in un post sui social ha condannato quanto accaduto: «Spari a Scafati tra ventenni. Futili motivi? Pistola in tasca? I carabinieri stanno indagando. Noi siamo contro omertà e camorra».