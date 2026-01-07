Cava de’ Tirreni, colpi d’arma da fuoco contro un’auto: indagini in corso

Poco prima delle ore 16, nei pressi della rotatoria di viale Marconi, ignoti hanno esploso quattro colpi di pistola in direzione di un’autovettura.

Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi a Cava de’ Tirreni. Poco prima delle ore 16, nei pressi della rotatoria di viale Marconi, ignoti hanno esploso quattro colpi di pistola in direzione di un’autovettura, una Smart di colore rosso, mandando in frantumi i vetri del veicolo.

Fortunatamente non si registrano feriti. Al momento restano ignote le motivazioni del gesto, così come l’identità degli autori.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato cittadino, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili.