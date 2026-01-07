Cinque milioni di euro non dichiarati sequestrati a Capodichino nel 2025: maxi operazione delle Dogane

Nel corso del 2025 sono stati intercettati circa cinque milioni di euro in contanti non dichiarati presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino. I sequestri rientrano nelle attività di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti condotte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nel complesso, oltre 200 passeggeri sono stati sanzionati per un importo superiore ai 220 mila euro. Il denaro trasportato illegalmente è stato rinvenuto soprattutto nei bagagli a mano e, in numerosi casi, occultato negli indumenti indossati dai viaggiatori.

Analisi dei comportamenti e rotte a rischio

L’operazione è stata resa possibile anche grazie a un’attenta analisi comportamentale dei passeggeri in transito, basata sull’osservazione delle reazioni e dei movimenti sospetti. Lo studio dei flussi di viaggio ha permesso di individuare come principali direttrici del traffico illecito di valuta i voli da e verso il Medio Oriente e il Nord Africa.

Il supporto dei “cash dog” e gli altri sequestri

Determinante anche il contributo del personale specializzato con unità cinofile addestrate alla ricerca di denaro, i cosiddetti cash dog. L’attività di controllo non si è limitata alla valuta: nel corso delle operazioni sono stati sequestrati anche circa 150 chilogrammi di tabacchi lavorati di contrabbando e 90 chilogrammi di sostanze stupefacenti in transito.

Un bilancio che conferma l’intensità dei controlli e l’attenzione delle autorità sullo scalo napoletano, considerato snodo strategico nei traffici internazionali.