Incidente mortale sull’A2: camion contro il guardrail, perde la vita un 60enne

Un uomo alla guida del proprio camion, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, che ha sbandato andando a schiantarsi contro il guardrail.

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo l’A2 del Mediterraneo, in direzione Sud, poco prima dell’uscita di Campagna.

Un uomo alla guida del proprio camion, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, che ha sbandato andando a schiantarsi contro il guardrail.

I soccorsi e il decesso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del Vopi e l’auto medica di Oliveto Citra, insieme agli agenti della Polizia Stradale.

Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo – un 60enne residente a Napoli – non c’è stato nulla da fare.

Traffico in tilt e indagini in corso

L’incidente ha provocato pesanti rallentamenti alla circolazione, con traffico andato in tilt nel tratto interessato. La Polizia Stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica e chiarire le cause del drammatico impatto, come riporta “SalernoToday“.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi al termine delle verifiche.