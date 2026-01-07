Lotto, colpo da 62.500 euro a Roccapiemonte: la Campania festeggia nell’ultima estrazione

La schedina vincente è stata convalidata in una ricevitoria di via Mario Pagano, come riferito da Agipronews.

La Campania torna protagonista con il Lotto. Nell’ultima estrazione sono stati vinti 62.500 euro a Roccapiemonte, grazie a una combinazione particolarmente fortunata composta da sei ambi, quattro terni e una quaterna, giocata sulla ruota di Palermo.

La schedina vincente è stata convalidata in una ricevitoria di via Mario Pagano, come riferito da Agipronews.

Il bilancio dell’ultimo concorso

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi complessivi per 4,1 milioni di euro sull’intero territorio nazionale. Sale così a 15,6 milioni di euro il totale delle vincite assegnate in Italia dall’inizio del 2026.

Un risultato che conferma il buon momento del gioco anche in Campania, con Roccapiemonte che entra tra le località baciate dalla fortuna.