Maltempo in Campania: allerta per venti forti e mare agitato, avviso in vigore fino a domani

Nuova fase di maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per venti forti nord-occidentali, con raffiche intense e mare agitato, che potrebbe causare mareggiate lungo le coste esposte.

Le previsioni e le aree interessate

L’allerta riguarda quasi l’intero territorio regionale, con l’esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Il provvedimento scatterà alle ore 20 di oggi e resterà valido fino alle ore 14 di domani, giovedì 8 gennaio.

L’avviso per vento e mare non è associato ad alcun codice colore, mentre resta verde il livello di criticità idrogeologica: secondo le previsioni, infatti, le precipitazioni sono in attenuazione o in esaurimento.

Le raccomandazioni

Nel bollettino si invita le autorità competenti a:

monitorare il verde pubblico ;

verificare la tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni del vento;

prestare attenzione alle condizioni del moto ondoso, soprattutto nelle aree costiere.

Allerta gialla ancora attiva fino a stasera

Si ricorda che fino alle ore 20 di oggi resta in vigore una allerta meteo di colore giallo per rovesci e temporali, con rischio idrogeologico e idraulico, estesa all’intera regione.