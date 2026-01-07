Napoli-Verona 2-2, rimonta azzurra al Maradona: emozioni, VAR e un finale da brividi

Succede davvero di tutto allo Stadio Diego Armando Maradona, dove Napoli e Hellas Verona si dividono la posta al termine di una sfida ricca di colpi di scena. Finisce 2-2, con gli ospiti capaci di chiudere il primo tempo avanti di due reti e gli azzurri protagonisti di una rimonta nella ripresa.

Primo tempo shock per il Napoli

L’avvio è tutto di marca veronese. L’Hellas sblocca il risultato con una giocata di grande qualità: Frese sorprende la difesa azzurra con un elegante colpo di tacco, portando avanti i suoi. Il Napoli fatica a reagire e subisce il colpo del raddoppio poco dopo: rigore per fallo di mano di Buongiorno, dal dischetto Orban è impeccabile, incrocia il destro e batte Milinković-Savić, portando il Verona sul 2-0 all’intervallo.

Ripresa piena di episodi

Nella seconda frazione cambia il copione. Il Napoli rientra in campo con un altro atteggiamento e accorcia le distanze al 54’: McTominay approfitta di un’uscita imprecisa di Montipò e riapre il match.

Il Maradona esplode poco dopo per il possibile pareggio di Højlund, ma l’entusiasmo dura pochi istanti: il VAR annulla per un tocco di mano in fase di controllo. Stesso destino per un’altra rete azzurra, ancora con McTominay, questa volta cancellata per fuorigioco precedente all’azione.

Il pari e il finale thriller

La pressione del Napoli, però, trova finalmente sbocco all’82’: su un’azione insistita, Di Lorenzo calcia sul primo palo sorprendendo un Montipò non impeccabile e firma il 2-2.

Nel recupero, lungo sette minuti, il Napoli rischia la beffa. Al 93’ Giovane si presenta solo davanti a Milinković-Savić, tenta il pallonetto ma il pallone esce di pochissimo, facendo tirare un sospiro di sollievo ai tifosi azzurri.

Un pareggio che lascia sensazioni contrastanti: rimonta e carattere per il Napoli, occasione sfumata per il Verona, protagonista di un primo tempo di alto livello.