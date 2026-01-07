Napoli-Verona, ultime dai campi: Conte ritocca le fasce, Zanetti punta sull’esperienza di Gagliardini

A ridosso del fischio d’inizio emergono indicazioni sempre più definite sulle probabili scelte di Napoli e Verona, con Antonio Conte e Paolo Zanetti pronti a intervenire tra rientri importanti e cambi obbligati.

Il quadro della sfida

Gli azzurri arrivano alla gara forti del successo ottenuto all’Olimpico contro la Lazio e vogliono dare continuità per restare nelle zone nobili della classifica. Situazione diversa per il Verona, chiamato a fare risultato in ottica salvezza, con un assetto prudente ma non rinunciatario.

Napoli: Buongiorno riprende posto, Lang titolare nel tridente

Conte sembra orientato a confermare il 3-4-3, apportando però alcuni aggiustamenti. In difesa rientra Alessandro Buongiorno, che torna titolare sul centro-sinistra al posto di Juan Jesus, completando il reparto con Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani.

Sugli esterni di centrocampo, a sinistra Miguel Gutiérrez è favorito su Leonardo Spinazzola, mentre sulla corsia opposta agirà Matteo Politano. In mezzo restano punti fermi Stanislav Lobotka e Scott McTominay, chiamati a garantire equilibrio e ritmo.

Nel reparto offensivo, l’assenza di David Neres per infortunio induce Conte a ridisegnare il tridente: Noa Lang parte largo a sinistra, Eljif Elmas si sposta a destra, alle spalle di Rasmus Højlund, riferimento centrale.

Napoli (3-4-3), probabile formazione

Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Elmas, Højlund, Lang.

Allenatore: Conte.

Verona: Zanetti cambia a centrocampo e sugli esterni

Anche Zanetti prepara qualche novità nel suo 3-5-2. La scelta più significativa riguarda la mediana, dove Roberto Gagliardini è pronto a tornare dal primo minuto al posto di Al Musrati, offrendo maggiore fisicità ed esperienza.

Sulla fascia sinistra Domagoj Bradarić è in vantaggio su Frese, mentre in attacco dovrebbe partire titolare Gift Orban al fianco di Giovane, con Mosquera inizialmente destinato alla panchina.

Davanti al portiere Lorenzo Montipò, la linea difensiva sarà composta da Unai Núñez, Nelsson e Bella-Kotchap, chiamati a limitare il peso offensivo del tridente azzurro.

Verona (3-5-2), probabile formazione

Montipò; Unai Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradarić; Giovane, Orban.

Allenatore: Zanetti.