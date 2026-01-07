Sarno, locale chiuso per dieci giorni: sospesa la licenza su disposizione del Questore

Dagli accertamenti è emerso che il locale era diventato abituale punto di ritrovo di soggetti con precedenti di polizia ed era stato coinvolto in episodi ritenuti idonei a compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nella mattinata di oggi, 7 gennaio 2026, la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di sospensione della licenza della durata di dieci giorni nei confronti di un esercizio pubblico attivo nel territorio del comune di Sarno.

L’intervento è stato effettuato dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, con il supporto degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Le ragioni del provvedimento

La sospensione è stata disposta dal Questore della provincia di Salerno, al termine di una specifica attività istruttoria condotta dal Commissariato di Sarno. Dagli accertamenti è emerso che il locale era diventato abituale punto di ritrovo di soggetti con precedenti di polizia ed era stato coinvolto in episodi ritenuti idonei a compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica.

Misura preventiva per la sicurezza urbana

Il provvedimento ha carattere preventivo ed è finalizzato a interrompere situazioni potenzialmente pericolose per la collettività, ristabilendo condizioni di legalità e sicurezza urbana.

L’azione rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Salerno, orientato alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione dei fenomeni di criminalità anche attraverso gli strumenti amministrativi previsti dalla normativa vigente.