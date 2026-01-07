Sarno: Notte Bianca da record tra musica, shopping e turismo

Evento partecipato e diffuso che conferma Sarno tra le città campane protagoniste dei grandi appuntamenti culturali e musicali.

Migliaia di presenze nel centro cittadino e un forte impatto positivo sul tessuto economico e commerciale

Un centro trasformato in palcoscenico

Durante l’Epifania, la Notte Bianca di Sarno ha richiamato migliaia di persone, trasformando il centro cittadino, dalle ore 18:30 fino a tarda notte, in un grande spazio di spettacolo e partecipazione. Strade e piazze si sono animate con musica, coreografie, artisti di strada, proposte food e shopping serale, creando un’atmosfera di festa capace di coinvolgere cittadini e visitatori provenienti anche da fuori territorio.

Sarno città dei grandi eventi

I risultati ottenuti confermano, anno dopo anno, Sarno come città dei grandi eventi e dei grandi concerti, in grado di imporsi nel panorama delle manifestazioni di punta in Campania. Centrale è stato il concerto in Piazza 5 Maggio di Max Gazzè, che ha conquistato il pubblico con una performance intensa e partecipata, diventando il momento simbolo dell’intera serata.

Musicae Loci e identità culturale

Accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello, l’artista romano ha portato in scena lo spettacolo Musicae Loci, un viaggio sonoro che ha fuso le radici popolari della tradizione italiana con una cifra cantautorale e sperimentale. Un dialogo tra innovazione e memoria, ritmo e poesia, che ha reso il concerto un’esperienza unica, capace di unire stili, linguaggi e generazioni, rafforzando l’identità culturale e attrattiva della città.

