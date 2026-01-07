Solidarietà natalizia: il Centro Commerciale Campania devolve 10mila euro alle associazioni locali

L’ampia partecipazione dei visitatori ha consentito di raccogliere complessivamente 10.000 euro, destinati a tre associazioni attive nei territori di Caserta e Marcianise, impegnate quotidianamente nel sociale, nel volontariato e nella tutela degli animali.