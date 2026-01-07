Solidarietà natalizia: il Centro Commerciale Campania devolve 10mila euro alle associazioni locali

Un gesto concreto di vicinanza al territorio che si traduce in numeri e sostegno reale. Nella giornata del 6 gennaio si è svolta la cerimonia di consegna degli assegni relativi alla raccolta benefica promossa dal Centro Commerciale Campania durante le festività natalizie, grazie all’iniziativa “Scatta una foto con Babbo Natale”.
L’ampia partecipazione dei visitatori ha consentito di raccogliere complessivamente 10.000 euro, destinati a tre associazioni attive nei territori di Caserta e Marcianise, impegnate quotidianamente nel sociale, nel volontariato e nella tutela degli animali.
I beneficiari della raccolta
Nel dettaglio, i fondi sono stati così distribuiti:
-
Associazione Cento Gocce: 5.000 euro, a sostegno delle attività rivolte a persone e famiglie in difficoltà, con progetti educativi e di inclusione sociale;
-
Associazione Teniamoci per Mano: 3.000 euro, per il supporto a minori e nuclei familiari vulnerabili attraverso percorsi di assistenza e accompagnamento;
-
Associazione Nati Liberi: 2.000 euro, realtà che dal 2010 collabora con il Comune di Caserta per la tutela del benessere animale, la promozione delle adozioni consapevoli e il contrasto al randagismo, operando a favore degli animali ospitati nel canile e gattile municipale.
La cerimonia di consegna
La consegna ufficiale degli assegni è avvenuta alla presenza della direttrice del centro commerciale, Laura Puoti, affiancata da Gennaro Santoro, titolare dei negozi Max In Co e Persona, a testimonianza del coinvolgimento diretto del tessuto commerciale nelle iniziative di responsabilità sociale.
A ritirare i contributi erano presenti:
-
Fernanda D’Ambrogio, per l’Associazione Cento Gocce;
-
Filomena Zahora, per l’Associazione Teniamoci per Mano;
-
Rosi Formisano, per l’Associazione Nati Liberi.
Un legame che si rafforza
L’iniziativa conferma il forte legame tra il Centro Commerciale Campania e il territorio, dimostrando come un gesto semplice, come una fotografia scattata durante le festività, possa trasformarsi in un aiuto concreto per realtà che operano ogni giorno a favore della solidarietà, del benessere sociale e della tutela degli animali.