Assalto al bancomat a Pomigliano d’Arco: esplode l’ATM Bnl, ladri in fuga

Tentato furto nella notte a Pomigliano d’Arco. Intorno alle ore 4 di questa mattina, i Carabinieri della Stazione e della Sezione Radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Passariello a seguito di un tentato assalto a uno sportello bancomat.

Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero fatto esplodere l’ATM installato presso l’istituto Banca Nazionale del Lavoro, senza però riuscire ad asportarlo né a portare via il denaro. Dopo l’esplosione, i responsabili si sarebbero dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Fortunatamente non si registrano feriti. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto e verificare eventuali danni strutturali, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.