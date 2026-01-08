Cava de’ Tirreni, ubriaco aggredisce un carabiniere nella notte: arrestato

Notte movimentata a Cava de’ Tirreni, dove un uomo in evidente stato di ebbrezza ha aggredito un carabiniere intervenuto per sedare una situazione di disordine.

L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte, tra mercoledì e giovedì. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe iniziato a molestare i passanti e a danneggiare alcune autovetture, colpendole a calci. Le segnalazioni dei cittadini hanno fatto scattare l’intervento dei Carabinieri, giunti sul posto per ristabilire la calma.

L’aggressione e l’arresto

Alla vista dei militari, però, l’uomo avrebbe reagito con violenza, aggredendo fisicamente uno dei carabinieri in servizio. Dopo una breve colluttazione è stato bloccato e ammanettato.

Il militare aggredito ha riportato un edema, conseguenza di un calcio ricevuto durante l’intervento, ed è stato medicato, come riportato da “RTC Quarta rete”.

Le accuse e altri episodi segnalati

L’uomo dovrà ora rispondere delle accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che di lesioni. L’episodio non sarebbe isolato: nel corso della settimana sono stati infatti segnalati altri casi di aggressione a pubblici ufficiali.

In particolare, si fa riferimento a due episodi avvenuti a Pagani: in un caso si parlerebbe di un attentato dinamitardo, nell’altro di un’aggressione fisica ai danni di un carabiniere intervenuto per sedare una lite familiare.

Su tutti questi fatti sono in corso indagini, coperte dal massimo riserbo, per chiarire dinamiche e responsabilità.