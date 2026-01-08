Il Partito democratico si rilancia dal territorio nocerino (video)

Dopo le elezioni regionali cresce la coesione interna ai Dem, tra riflessione politica e nuove prospettive di partecipazione

La riflessione dopo il voto

Sil territorio nocerino il Partito Democratico sembra attraversare una fase di rinnovato slancio politico. La riflessione seguita all’ultimo appuntamento elettorale ha favorito un clima di maggiore confronto interno e una crescente coesione attorno ai Dem, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e ricostruire un rapporto solido con la comunità locale.

Un percorso di unità e partecipazione

Il momento di analisi non viene vissuto come una battuta d’arresto, ma come un passaggio necessario per ridefinire priorità, linguaggi e strategie. La sensazione diffusa è quella di una forza politica che prova a fare sintesi, valorizzando il contributo dei circoli, degli amministratori e dei militanti, per rilanciare un progetto condiviso e credibile.

Il punto di vista del sindaco

A offrire il proprio punto di vista è anche il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, che sottolinea l’importanza di una fase di ascolto e responsabilità. Secondo il primo cittadino, la coesione ritrovata rappresenta un elemento fondamentale per affrontare le sfide future della città, rafforzando il legame tra amministrazione, partito e territorio. Una prospettiva che punta a trasformare il confronto politico in un’occasione di crescita e di costruzione collettiva.

Castiglione del Genovesi, sindaci sotto attacco: un ruolo ormai difficile