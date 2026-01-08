Mercato San Severino in lutto: addio a Carmen Grotta, scomparsa a 34 anni a poche settimane dal parto

Profondo dolore a Mercato San Severino per la tragica scomparsa di Carmen Grotta, venuta a mancare all’età di 34 anni nella giornata di oggi, 8 gennaio 2026. Una notizia che ha scosso l’intera comunità, in particolare la frazione di Acquarola, dove la giovane donna viveva.

Da quanto si è appreso, si è trattato di un drammatico evento avvenuto in ambito domestico, che ha lasciato sgomenti familiari, amici e conoscenti. A rendere la vicenda ancora più dolorosa è il fatto che Carmen era diventata mamma della piccola Amalia da meno di un mese: un periodo che avrebbe dovuto essere colmo di gioia e che invece si è trasformato in una tragedia improvvisa.

La notizia si è diffusa rapidamente nella Valle dell’Irno, suscitando commozione e incredulità. Carmen era conosciuta e benvoluta, e in queste ore il pensiero di tutti va alla neonata Amalia e al compagno Michele Torino, colpiti da una perdita devastante. Nel dolore anche i genitori Aniello e Grazia, i fratelli e tutti i familiari.

Il cordoglio delle istituzioni

Parole di profonda vicinanza sono arrivate anche dal sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, che ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio:

«Sono vicino ai familiari della giovane Carmen. Una tragedia che mi ha lasciato senza parole e che ha scosso l’intera comunità. In questo momento così doloroso è inutile aggiungere altro, se non essere tristi e accanto ai cari della nostra giovane concittadina».

Un messaggio che riflette il silenzio e il rispetto con cui più comunità stanno vivendo queste ore di lutto.

L’ultimo saluto

I funerali di Carmen Grotta si terranno domani, venerdì 9 gennaio, con partenza alle ore 14:45 dalla sua abitazione in Traversa Urbano VI. Il rito funebre sarà celebrato presso la Chiesa di San Michele Arcangelo. Al termine della cerimonia, la salma sarà tumulata nel cimitero di Costa.

La famiglia ha chiesto di onorare la memoria di Carmen con la preghiera, dispensando espressamente da visite e fiori.

Un dolore composto e profondo unisce oggi Mercato San Severino e Roccapiemonte, strette nel rispetto e nella vicinanza a una famiglia colpita da una perdita che lascia un vuoto difficile da colmare.