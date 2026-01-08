Napoli-Verona, il caso del gol annullato: Højlund rompe il silenzio e protesta sui social

Al centro delle polemiche resta il gol di Rasmus Højlund annullato nella ripresa per un presunto tocco di mano, decisione che ha alimentato dubbi, proteste e interpretazioni contrastanti anche a diverse ore dal fischio finale.

Il 2-2 tra Napoli e Hellas Verona continua a far discutere. Al centro delle polemiche resta il gol di Rasmus Højlund annullato nella ripresa per un presunto tocco di mano, decisione che ha alimentato dubbi, proteste e interpretazioni contrastanti anche a diverse ore dal fischio finale.

Dopo un primo tempo complicato, chiuso sotto 2-0 e segnato dal rigore concesso per fallo di mano di Buongiorno, il Napoli aveva trovato subito il pareggio nella seconda frazione. L’azione del gol del danese, però, è stata cancellata dall’arbitro dopo il controllo del VAR, lasciando l’urlo del Maradona strozzato in gola.

Dubbi in campo e sorpresa in panchina

La decisione ha colto di sorpresa non solo i tifosi, ma anche la panchina azzurra. Antonio Conte è apparso visibilmente perplesso per una valutazione ritenuta poco chiara, su un episodio che resta ancora oggi di difficile lettura. Le immagini, analizzate da più angolazioni, non hanno infatti dissipato completamente i dubbi sull’effettivo tocco di mano contestato all’attaccante.

Secondo la ricostruzione arbitrale, Højlund avrebbe tratto vantaggio da una deviazione con il braccio nell’immediatezza dell’azione, ma la dinamica non ha convinto una parte consistente dell’ambiente azzurro.

La versione di Højlund su Instagram

A rendere ancora più acceso il dibattito è stato lo stesso Rasmus Højlund, che ha deciso di esporsi in prima persona. L’attaccante ha pubblicato su Instagram il replay integrale dell’azione incriminata, accompagnandolo con poche ma nette parole.

«Non ho neanche toccato il pallone con la mano», ha scritto il danese, spiegando di essere rimasto sorpreso dall’annullamento e respingendo l’ipotesi di un tocco, anche involontario. Una presa di posizione che ha alimentato ulteriormente le discussioni intorno all’episodio più controverso della giornata.

Un episodio che resta irrisolto

Il gol annullato avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita già all’inizio della ripresa, in un match poi rimasto in equilibrio fino al 2-2 finale. L’interpretazione dell’episodio, però, resta ancora avvolta nell’incertezza, tanto da continuare a far parlare tifosi, addetti ai lavori e protagonisti in campo.

A distanza di ore, la sensazione è che la spiegazione tecnica non abbia convinto nemmeno chi era direttamente coinvolto: per Højlund, infatti, quel pallone non è mai stato toccato con la mano. Una versione che si contrappone al verdetto arbitrale e che mantiene viva una polemica destinata a non spegnersi facilmente.