Neve in Campania, scuole chiuse in Alta Irpinia e nel Sannio: l’elenco dei comuni

L’ondata di neve che ha interessato la Campania ha portato alla chiusura delle scuole in diversi comuni, in particolare nell’Alta Irpinia, dove le precipitazioni sono state più intense. Le decisioni sono state assunte dai sindaci anche per limitare gli spostamenti degli studenti tra comuni diversi e garantire condizioni di sicurezza.

Il centro più popoloso ad aver disposto la sospensione delle attività didattiche è Ariano Irpino, seguito da altri comuni irpini. Non si esclude che ulteriori ordinanze possano essere emanate nelle prossime ore, in base all’evoluzione del quadro meteorologico.

Alta Irpinia: stop alle lezioni

La chiusura è scattata già nella notte ad Ariano Irpino, dove il sindaco Enrico Franza ha firmato un’ordinanza che prevede la sospensione delle lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Provvedimenti analoghi sono stati adottati anche nei seguenti comuni:

Vallesaccarda

Vallata (ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Leone)

Casalbore

Montecalvo Irpino

Scuole chiuse anche nel Sannio

Provvedimenti di chiusura sono stati adottati anche in provincia di Benevento, dove diversi comuni hanno scelto la serrata degli istituti scolastici a causa delle condizioni meteo avverse. L’elenco dei comuni che hanno disposto la chiusura comprende:

Baselice

Circello

Colle Sannita

Montefalcone di Val Fortore

Morcone

Sassinoro

Le amministrazioni comunali restano in costante monitoraggio della situazione e valuteranno eventuali nuove chiusure sulla base degli aggiornamenti meteo attesi nelle prossime ore.