Nocera. Auto in fiamme sulla collina di Sant’Andrea: distrutta una BMW noleggiata poche ore prima

Incendio dalle cause ancora da chiarire nella serata di ieri a Nocera Inferiore, lungo le rampe che conducono alla collina del convento di Sant’Andrea, altura che domina la città. Un’automobile, una BMW, ha preso improvvisamente fuoco mentre si trovava in sosta.

Le fiamme hanno completamente distrutto la vettura, che risultava essere stata presa a noleggio solo poche ore prima. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, impegnati nelle operazioni di spegnimento, ma l’incendio ha rapidamente avvolto l’auto rendendo vano ogni tentativo di salvarla, come riportato da “Il Mattino“.

Indagini sulle cause del rogo

A coordinare le operazioni di soccorso e la gestione della viabilità sono stati gli agenti della Polizia Municipale di Nocera Inferiore, guidati dal comandante Andrea D’Elia. Ora si attende il rapporto tecnico dei vigili del fuoco, che dovrà chiarire l’origine dell’incendio.

Secondo una prima ipotesi, non è escluso che il rogo possa essere stato causato da un guasto tecnico, probabilmente alla componente elettronica del veicolo, ma altre piste restano al vaglio degli investigatori.

La Polizia Municipale ha inoltre raccolto la testimonianza dell’uomo che aveva noleggiato l’auto, utile per ricostruire le ultime fasi precedenti allo sviluppo delle fiamme. Gli accertamenti proseguono per fare piena luce sull’accaduto.