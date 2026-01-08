Nocera Superiore, Notte Bianca con “Febbre Italiana”: musica e spettacoli in via Vincenzo Russo

L’iniziativa animerà via Vincenzo Russo, che per l’occasione si trasformerà in un grande spazio dedicato a musica, intrattenimento e animazione per tutte le età.

Nocera Superiore si prepara a vivere una serata di festa con l’evento “Febbre Italiana”, in programma sabato 10 gennaio nell’ambito della Notte Bianca. L’iniziativa animerà via Vincenzo Russo, che per l’occasione si trasformerà in un grande spazio dedicato a musica, intrattenimento e animazione per tutte le età.

Il programma: spazio ai bambini dal pomeriggio

Le attività prenderanno il via alle ore 18, con l’allestimento di un villaggio animato dedicato ai più piccoli. In programma mascotte, giochi, balli e laboratori creativi, pensati per coinvolgere bambini e famiglie in un’atmosfera colorata e festosa, anticipando il cuore della serata.

Lo show serale: arriva “Febbre Italiana”

A partire dalle ore 21 spazio allo spettacolo principale, “Febbre Italiana”, format itinerante ideato dagli stessi creatori di Nostalgia 90. Il progetto propone un viaggio nella storia della musica italiana, rivisitata in chiave moderna attraverso un dj set dance che ripropone grandi successi remixati.

Lo show sarà arricchito dalla presenza di vocalist, costumi a tema, effetti speciali e proiezioni video, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in una performance dinamica e immersiva.