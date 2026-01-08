Salerno, uomo in monopattino sulla Tangenziale: momenti di paura in via San Leonardo

Un uomo è stato visto procedere lungo la carreggiata a bordo di un monopattino, muovendosi tra le auto in transito e mettendo a serio rischio la propria incolumità e quella degli altri automobilisti.

Attimi di forte tensione nel pomeriggio sulla Tangenziale di Salerno, all’altezza di via San Leonardo. Un uomo è stato visto procedere lungo la carreggiata a bordo di un monopattino, muovendosi tra le auto in transito e mettendo a serio rischio la propria incolumità e quella degli altri automobilisti.

La scena ha immediatamente fatto scattare le segnalazioni alle forze dell’ordine, allertate per gli accertamenti del caso e per ripristinare condizioni di sicurezza lungo il tratto interessato.

Fortunatamente, non si sono verificati incidenti, ma l’episodio ha generato preoccupazione tra i conducenti e riacceso l’attenzione sul rispetto delle norme di sicurezza stradale, soprattutto su arterie a scorrimento veloce come la Tangenziale.