San Marzano: fondi PNRR innovazione digitale per 77 mila euro (video)

Assegnati 77.403,41 euro per nuovi strumenti digitali, infrastrutture informatiche e semplificazione dei processi amministrativi comunali.

Risorse PNRR per la trasformazione digitale

Il Comune di San Marzano sul Sarno rientra tra gli enti locali beneficiari del programma “Risorse in Comune”, ottenendo finanziamenti per 77.403,41 euro destinati al potenziamento dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Le risorse saranno impiegate per l’implementazione di nuovi strumenti tecnologici, l’adeguamento delle infrastrutture informatiche e l’ottimizzazione dei processi interni, con l’obiettivo di semplificare le procedure amministrative e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

L’impegno dell’amministrazione sull’innovazione

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore all’Innovazione Tecnologica Colomba Farina, promotrice dell’atto di indirizzo: «La digitalizzazione non è soltanto un aggiornamento tecnologico, ma un vero e proprio cambiamento culturale. Investire nella trasformazione digitale significa rendere l’ente più efficiente, moderno e capace di rispondere in maniera concreta alle esigenze dei cittadini».

Benefici per cittadini e personale comunale

Anche il Sindaco Andrea Annunziata ha sottolineato il valore strategico del finanziamento: «L’accesso a queste risorse del PNRR rappresenta un passo concreto verso una Pubblica Amministrazione più moderna ed efficiente. Investire nel digitale vuol dire migliorare il rapporto tra Comune e cittadini, ridurre i tempi burocratici e offrire servizi più trasparenti e accessibili». Le risorse consentiranno inoltre di supportare il lavoro del personale comunale, rendendo i processi più snelli e favorendo una gestione più efficace delle attività quotidiane.

