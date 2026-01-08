Sant’Antonio Abate, individuato chi abbandonava rifiuti in via Portale: scattano i controlli ambientali

Nuovo intervento contro l’abbandono illecito di rifiuti a Sant’Antonio Abate. Grazie al rafforzamento dei controlli sul territorio e all’installazione di sistemi di videosorveglianza, l’amministrazione comunale è riuscita a identificare l’autore dell’ennesimo episodio di degrado ambientale avvenuto in via Portale.

A darne notizia è il sindaco Ilaria Abagnale, che ha sottolineato come l’individuazione del responsabile rappresenti un risultato concreto delle misure di prevenzione introdotte negli ultimi mesi. Le telecamere e l’intensificazione delle attività di controllo hanno infatti consentito di risalire rapidamente al soggetto coinvolto.

Responsabilità e tutela del territorio

Il responsabile dell’abbandono sarà ora chiamato a rispondere delle proprie azioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. «Il rispetto dell’ambiente è una priorità – ha ribadito il primo cittadino – e non possiamo tollerare comportamenti che danneggiano il nostro territorio e la nostra comunità».

Linea dura contro chi inquina

L’amministrazione comunale ha confermato che l’attività di monitoraggio proseguirà senza sosta, con interventi mirati e sanzioni nei confronti di chi continuerà a violare le regole. L’obiettivo è contrastare con fermezza ogni tentativo di deturpazione ambientale e promuovere una maggiore cultura del rispetto e della legalità.

Un segnale chiaro, dunque, che punta a tutelare il decoro urbano e a difendere il patrimonio ambientale di Sant’Antonio Abate.