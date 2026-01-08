Spari in pieno centro a Cava de’ Tirreni: colpita l’auto di Giuseppe Scognamiglio, indagini in corso

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri a Cava de’ Tirreni, dove un episodio di estrema gravità ha interrotto la quiete cittadina. Poco dopo le 16, quattro colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in via Marconi, una delle arterie centrali della città, in quello che appare come un atto intimidatorio mirato.

A essere presa di mira è stata una Smart Forfour di colore rosso, parcheggiata davanti agli uffici del Giudice di Pace e dello Stato Civile. I proiettili hanno colpito la vettura nella parte posteriore e sul lato esposto alla carreggiata. Gli spari sono stati chiaramente avvertiti anche a distanza, fino alla vicina via Virno, nonostante la pioggia battente e la ridotta presenza di persone dovuta alla chiusura pomeridiana degli esercizi commerciali.

Il bersaglio dell’attacco

Secondo le prime ricostruzioni, l’obiettivo dell’azione sarebbe Giuseppe Scognamiglio, 43 anni, noto imprenditore del settore della ristorazione e dell’intrattenimento notturno nell’area metelliana. Scognamiglio è titolare di diversi locali tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare, ed è conosciuto per l’organizzazione di eventi di grande richiamo, tra cui il Birra Fest e manifestazioni natalizie a Capaccio Paestum.

Al momento degli spari, l’imprenditore si trovava all’interno dell’auto. Alla prima detonazione è riuscito a reagire prontamente, evitando conseguenze fisiche.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi tecnici e avviato l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire agli autori del gesto, come riporta “La Città“.

L’ipotesi prevalente è quella di un avvertimento legato all’attività professionale dell’imprenditore, ma nessuna pista viene al momento esclusa.

Comunità sotto shock

L’episodio ha profondamente scosso la comunità cavese, colpita da un atto di violenza avvenuto in pieno giorno, in un’area solitamente frequentata da cittadini e uffici pubblici. Un fatto che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza urbana e sul clima di preoccupazione che simili gesti inevitabilmente generano.