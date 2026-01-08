Trasporti, Fico: «Serve un cambio di passo, la mobilità pubblica è un diritto»

«È evidente che serva un cambio di passo». Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, è intervenuto sul tema del trasporto pubblico regionale, soffermandosi in particolare sulle criticità che interessano l’Ente Autonomo Volturno e in vista della possibile revisione dei vertici aziendali.

Le dichiarazioni sono arrivate a margine della sua partecipazione all’inaugurazione di una nuova area dell’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. «I treni devono arrivare, devono essere efficienti e sicuri – ha sottolineato Fico – e devono rispettare tempi adeguati. La mobilità pubblica è un diritto che va garantito alle famiglie, agli studenti, ai lavoratori e anche ai tanti turisti presenti sul nostro territorio».

Il confronto su Eav e Circumvesuviana

Il riferimento è alle difficoltà che continuano a interessare il servizio ferroviario regionale, in particolare la Circumvesuviana. Proprio ieri, il vicepresidente della Giunta regionale con delega ai Trasporti, Mario Casillo, ha convocato l’amministratore dell’Eav, Umberto De Gregorio, per un confronto sulle principali criticità del servizio.

«Abbiamo appena iniziato – ha aggiunto Fico – poi mi incontrerò anche con l’ingegner Casillo, assessore ai Trasporti, e insieme procederemo». Un passaggio che lascia intendere l’avvio di una fase di valutazione più ampia sulle strategie da adottare per migliorare l’efficienza del sistema di trasporto pubblico regionale.

Al centro, ribadisce il presidente, resta un obiettivo chiaro: garantire un servizio di mobilità affidabile e all’altezza delle esigenze dei cittadini.