Truffe agli anziani, blitz a Napoli: sette arresti e profitti illeciti per 200mila euro

Nella mattinata odierna è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone, di età compresa tra 25 e 58 anni.

Nuovo colpo alle truffe agli anziani con base a Napoli. Nella mattinata odierna è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone, di età compresa tra 25 e 58 anni, ritenute gravemente indiziate di far parte di un’associazione a delinquere specializzata in raggiri ai danni di persone anziane.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Napoli – tramite il Giudice per le indagini preliminari – su richiesta della settima sezione della Procura della Repubblica di Napoli, guidata dal procuratore Nicola Gratteri e dall’aggiunto Pierpaolo Filippelli.

Misure cautelari anche per altri quattro indagati

Oltre ai sette arresti, altre quattro persone sono state sottoposte alla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Napoli e all’obbligo di presentazione quotidiana presso il commissariato di polizia territorialmente competente, poiché ritenute coinvolte in singoli episodi di truffa.

Tutti gli indagati sono accusati, a vario titolo, del reato di associazione per delinquere, con base operativa a Napoli, finalizzata alla commissione seriale di truffe in diverse regioni italiane.

I colpi in tutta Italia

Le indagini hanno consentito di ricostruire nove episodi di truffa, commessi a partire dal dicembre 2024 nelle province di Alessandria, Verbania, Pistoia, Lucca, Pesaro Urbino, Ancona e Lecce. I raggiri avrebbero fruttato al sodalizio un profitto illecito complessivo di circa 200mila euro.

Il modus operandi: il “finto maresciallo”

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Napoli e condotta dalla Squadra Mobile di Napoli, ha permesso di individuare un modus operandi consolidato. Le vittime – tutte anziane, di età compresa tra i 75 e gli 89 anni – venivano contattate telefonicamente da un falso maresciallo, che metteva in scena la tecnica del finto incidente stradale.

Per aumentare la pressione psicologica, in molti casi i truffatori riferivano che la presunta vittima dell’incidente fosse un bambino ricoverato d’urgenza oppure una donna in gravidanza in pericolo di vita.

Pressione psicologica e consegna di denaro e gioielli

Le chiamate si trasformavano in un vero e proprio “bombardamento telefonico”, con contatti ininterrotti anche per oltre un’ora, finalizzati a terrorizzare le vittime, spingerle al pianto e indurle a consegnare denaro contante e gioielli a complici che si presentavano poi presso le abitazioni.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine e della magistratura su un fenomeno particolarmente odioso, che colpisce le fasce più fragili della popolazione.