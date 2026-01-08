Villammare, Caretta caretta trovata senza vita sul litorale

Un esemplare di Caretta caretta senza vita è stato rinvenuto lungo il litorale di Villammare, nell’area del Parco Marinella. A seguito della segnalazione, la Polizia Municipale di Vibonati ha immediatamente attivato le procedure previste.
Sono stati allertati il Dipartimento Veterinario dell’ASL competente per territorio e la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, al fine di avviare gli accertamenti del caso.
Un precedente recente
Un episodio analogo era stato registrato pochi giorni prima: il 4 gennaio, infatti, un altro esemplare privo di vita era stato trovato ad Agropoli, nei pressi della foce del Solofrone.
Sono in corso verifiche e accertamenti per chiarire le cause dei decessi e valutare eventuali correlazioni con fattori ambientali o antropici.