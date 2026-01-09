Angri. Associazioni sportive unite per rilanciare il quartiere Alfano

Angri. Associazioni sportive e Comune insieme per rilanciare il quartiere Alfano attraverso sport, partecipazione e riappropriazione degli spazi urbani.

Domenica in piazzale Lazio una giornata di attività sportive e inclusione sociale promossa dall’associazione Quartiere Alfano con il patrocinio del Comune.

Un quartiere che riparte dallo sport

Ad Angri un nuovo slancio attraversa il Quartiere Alfano, che torna ad animarsi grazie all’impegno dell’omonima associazione promotrice di una giornata interamente dedicata allo sport e alla socialità. Domenica, in piazzale Lazio, il quartiere scende simbolicamente e concretamente in campo, trasformando uno spazio urbano in luogo di incontro, partecipazione e condivisione, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto sociale e offrire nuove opportunità ai più giovani.

Associazioni unite per i giovani

L’iniziativa vedrà la partecipazione di numerose realtà sportive e culturali del territorio: Angri Basket, Academy Montella, Polisportiva United, Free Dance Academy, Il Rio, ASK Angri, Nadir e l’Araba Fenice. Insieme all’Associazione Quartiere Alfano, promotrice dell’evento, daranno vita a una vetrina di discipline e attività pensate per coinvolgere bambini e ragazzi, offrendogli la possibilità di mettersi alla prova, esprimere talento e vivere lo sport come strumento educativo e inclusivo.

Comunità, spazi e riconoscimento del merito

I giovani più meritevoli saranno premiati dall’Assessore allo Sport Salvatore Mercurio, in rappresentanza del Comune di Angri, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa. Un segnale di continuità con le recenti attività natalizie e, soprattutto, la conferma di un quartiere che prova a riappropriarsi dei propri spazi attraverso pratiche positive, costruendo connessioni, senso di appartenenza e una rinnovata idea di “fare comunità” fondata sullo sport e sulla partecipazione attiva.

