Angri, modifiche alla viabilità per la “Befana 2026”: variazioni al servizio Busitalia

Busitalia Campania informa l’utenza che, a seguito dell’Ordinanza Comunale n. 5/2026 del Comune di Angri, sono previste modifiche temporanee alla circolazione stradale in occasione della manifestazione “Befana 2026”.
Il provvedimento comunale dispone il divieto di transito in alcune strade del centro cittadino, con conseguenti variazioni al servizio di trasporto pubblico locale.
Nello specifico, domenica 11 gennaio 2026, a partire dalle ore 15:30 e fino al termine del servizio, la linea 4 in direzione Pompei non transiterà nel centro di Angri.
Il percorso sarà deviato lungo via dei Goti e via Papa Giovanni XXIII, per poi ricollegarsi all’itinerario ordinario.
Busitalia Campania invita il personale viaggiante e l’utenza a prendere visione delle modifiche e a organizzare per tempo i propri spostamenti, scusandosi per eventuali disagi arrecati.