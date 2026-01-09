Cane morto da giorni sulla carreggiata tra Nola e Napoli: scatta la segnalazione all’ASL veterinaria

Un cane di razza Jack Russell, con collare e targhetta, giace senza vita da diversi giorni lungo la carreggiata dell’asse stradale che da Nola conduce verso Napoli, all’altezza dell’uscita Cercola.

La presenza dell’animale è stata segnalata da un’automobilista, che riferisce di aver notato il corpo già dal 22 dicembre, sul lato sinistro della carreggiata. Il cane, di colore bianco, sarebbe stato ben visibile anche a causa dei rallentamenti al traffico.

La situazione ha suscitato indignazione e amarezza, sia per il mancato recupero dell’animale nonostante i giorni trascorsi, sia per la possibilità che si trattasse di un cane di proprietà, come lasciano intendere collare e targhetta identificativa.

È stata formalmente inoltrata una segnalazione all’ASL veterinaria, affinché si proceda alla rimozione della carcassa e agli accertamenti di competenza.

Resta l’appello affinché interventi di questo tipo avvengano con maggiore tempestività, nel rispetto della dignità degli animali e della sicurezza stradale.