Capaccio-Paestum, donna trovata morta in una roulotte: indagini in corso, attesa l’autopsia

Proseguono le indagini dei Carabinieri per chiarire la morte della donna trovata senza vita nella notte di lunedì all’interno di una vecchia roulotte sul litorale di Capaccio-Paestum.
Il corpo, rinvenuto in avanzato stato di decomposizione, è stato identificato come quello di una donna di circa 40 anni, originaria del Salernitano e già nota ai servizi sociali.
Gli elementi al vaglio degli investigatori
All’interno del veicolo sarebbero stati trovati anche i documenti di un uomo senza fissa dimora, con precedenti, che al momento risulta irreperibile. Un elemento che è ora al centro degli accertamenti condotti dagli investigatori dell’Arma.
Nel frattempo si attende l’esito dell’autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso e fornire elementi utili per ricostruire le ultime ore di vita della donna.
Nessuna ipotesi esclusa
Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull’inchiesta e, allo stato attuale, non viene esclusa alcuna ipotesi. Le verifiche proseguono per fare piena luce su una vicenda ancora avvolta da numerosi interrogativi.