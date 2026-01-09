Cardarelli rinnovato, presentati i restauri: nuovi spazi di accoglienza e padiglioni all’avanguardia

Tra gli interventi più rilevanti figurano il nuovo padiglione e il nuovo spazio di accoglienza al piano terra, dotato di desk dedicati all’informazione, all’orientamento e alla presa in carico degli utenti.

Sono stati presentati con grande partecipazione gli interventi di riqualificazione dell’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, protagonista di un importante programma di restauri e ammodernamenti. Tra gli interventi più rilevanti figurano il nuovo padiglione e il nuovo spazio di accoglienza al piano terra, dotato di desk dedicati all’informazione, all’orientamento e alla presa in carico degli utenti.

Oggetto di un ulteriore intervento conservativo anche il Salone Moriello, situato al secondo piano, che ha ospitato l’incontro dal titolo “Ospedale Cardarelli, al cuore della Comunità”.

L’incontro istituzionale

Al dibattito hanno preso parte il direttore generale Antonio d’Amore, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele di Bari e il sindaco Gaetano Manfredi.

A coordinare l’evento è stato Antonello Perillo, condirettore nazionale del TGR Rai.

Nel corso dell’incontro è stato presentato il nuovo video istituzionale dell’ospedale, realizzato con la collaborazione dello scrittore Maurizio de Giovanni. È stata inoltre proiettata una testimonianza della giornalista Myrta Merlino, dedicata al nonno Giulio Palermo, illustre pneumologo a cui è intitolato l’omonimo padiglione. A chiudere, un omaggio ad Antonio Cardarelli a cura dell’attrice Marina Confalone.

Accoglienza e tecnologia al centro

Il direttore generale Antonio d’Amore ha sottolineato l’importanza del restauro, che ha consentito di recuperare un fondo risalente al 2006, permettendo all’ospedale di migliorare in modo significativo i servizi di accoglienza.

«Restituiamo alla città anche un’Aula Moriello completamente ristrutturata e tecnologicamente all’avanguardia – ha spiegato – siamo davvero soddisfatti del lavoro svolto».

Il momento istituzionale si è aperto con la presentazione del busto di Antonio Cardarelli, opera del maestro Lello Esposito, collocato all’ingresso del padiglione monumentale. L’artista ha voluto offrire una rappresentazione che guarda al futuro, mantenendo però lo sguardo storico del fondatore.

Le parole del presidente Fico

Per Roberto Fico si è trattato della prima uscita ufficiale dopo la nomina della Giunta regionale. Il presidente ha rimarcato il valore strategico degli interventi:

«Siamo di fronte a una ristrutturazione fondamentale per Napoli, per la Campania e per il Sud Italia. Da oggi, arrivando al Cardarelli, ci sarà una situazione più chiara, con personale dedicato a fornire informazioni e a gestire i flussi. È una giornata importante».