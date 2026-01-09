Coldiretti Campania, su agricoltura e risorse idriche assemblea strategica

A confronto Coldiretti e Regione Campania su governance agricola, Consorzi di Bonifica e Piano Invasi per affrontare le sfide climatiche.

Coldiretti Campania. Alta partecipazione istituzionale all’Assemblea regionale dedicata a governance, innovazione e gestione dell’acqua.

Un’assemblea di alto profilo istituzionale

In un clima di autorevolezza e partecipazione qualificata si è svolta l’Assemblea di Coldiretti Campania, appuntamento centrale per il futuro del comparto agroalimentare regionale. I lavori, coordinati dal Direttore generale regionale Salvatore Loffreda, hanno registrato la presenza del Presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi e dell’Assessore all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, confermando una sinergia istituzionale sempre più strutturata.

Governance moderna e visione del settore

Il confronto ha posto al centro la necessità di un’evoluzione della governance agricola, capace di integrare innovazione, sostenibilità e tutela delle produzioni storiche. È emersa con chiarezza l’esigenza di politiche lungimiranti, in grado di accompagnare le imprese agricole nelle trasformazioni imposte dai cambiamenti climatici e dalle nuove dinamiche economiche.

Consorzi di Bonifica e Piano Invasi

In questo quadro si è inserito l’intervento del Presidente Mario Rosario D’Angelo, che ha ribadito il ruolo strategico dei Consorzi di Bonifica, chiamati a essere custodi della risorsa idrica oltre che gestori operativi. Centrale anche il richiamo al Piano Invasi, progetto promosso da Coldiretti con ANBI, pensato per trattenere le acque piovane, rafforzare la resilienza delle colture e coniugare infrastrutture irrigue, equilibrio ambientale e armonia paesaggistica.

Fiume Sarno, dragaggi fermi: Aliberti chiede chiarezza a Scafati (video)