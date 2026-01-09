Confisca da 13 milioni a Salerno, colpito il patrimonio di Giovanni Citarella: maxi operazione della Guardia di Finanza

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 24 del Codice Antimafia, riguarda Giovanni Citarella, 58 anni, e ha per oggetto partecipazioni societarie e complessi aziendali per un valore complessivo stimato in circa 13 milioni di euro.

Maxi operazione antimafia della Guardia di Finanza a Salerno. Nella mattinata di oggi i finanzieri del Comando Provinciale stanno dando esecuzione a un decreto di confisca emesso il 7 gennaio 2026 dal Tribunale di Salerno – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 24 del Codice Antimafia, riguarda Giovanni Citarella, 58 anni, e ha per oggetto partecipazioni societarie e complessi aziendali per un valore complessivo stimato in circa 13 milioni di euro.

L’epilogo di un lungo iter giudiziario

La misura patrimoniale rappresenta l’atto conclusivo di un articolato percorso giudiziario avviato nel 2021, quando erano già stati sottoposti a sequestro beni per circa 7 milioni di euro, tra cui la Infrastrutture Stradali S.c.p.a.. Tali beni sono stati definitivamente confiscati dopo la pronuncia della Corte di Cassazione del 3 ottobre 2024.

Il profilo dell’imprenditore

Giovanni Citarella, figlio di Gennaro, imprenditore ucciso negli anni ’90 in un agguato di camorra, è stato ritenuto soggetto socialmente pericoloso. Nel corso degli anni, secondo quanto emerso dalle indagini e dalle sentenze, sarebbe stato coinvolto in numerosi reati, tra cui intestazione fittizia di beni, turbata libertà degli incanti, corruzione e reiterati illeciti fiscali.

A suo carico grava anche una condanna definitiva per concorso in tentato omicidio di stampo camorristico.

Le indagini patrimoniali

Le analisi economico-patrimoniali hanno evidenziato una marcata sproporzione tra i beni nella disponibilità dell’imprenditore e i redditi dichiarati nel periodo compreso tra il 1997 e il 2012, elemento determinante alla base della confisca.

Fondamentale è stato il lavoro investigativo del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Salerno, che ha consentito di ricondurre a Citarella la reale gestione delle società Cieffe Lavori S.r.l. e Cieffe Costruzioni S.r.l., formalmente intestate a Francesco Caccavale, classe 1969.

Secondo gli inquirenti, le due società rappresenterebbero una vera e propria “gemmazione” di precedenti realtà imprenditoriali, alimentate da capitali di provenienza illecita.