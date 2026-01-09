Droga per 5 milioni l’anno tra Agro, Costiera e Vesuviano: Cassazione conferma le condanne per 35 imputati

Diventano definitive le condanne per 35 imputati coinvolti in una vasta operazione antidroga che aveva portato alla luce un traffico di stupefacenti da circa 5 milioni di euro l’anno, attivo tra Pagani, la Costiera Amalfitana, Cava de’ Tirreni, la Piana del Sele e fino a Torre Annunziata.

La Corte di Cassazione ha infatti confermato la sentenza di secondo grado, ratificando le decisioni della Corte d’Appello, con riduzioni di pena pari a circa due terzi, per un totale complessivo di circa un secolo di reclusione.

L’organizzazione e l’inchiesta “Delizia”

Secondo la Direzione Distrettuale Antimafia, il sodalizio criminale era guidato da Giacomo De Risi, originario di Pagani, già condannato in primo grado a 20 anni di carcere. L’indagine aveva preso il nome di “Delizia”, dal negozio gestito dalla compagna di De Risi, ritenuto dagli inquirenti il quartier generale dello smercio.

L’organizzazione gestiva un articolato traffico di cocaina, crack e hashish, con una rete capillare di distribuzione che coinvolgeva grossisti, gestori di piazze di spaccio autonome e pusher attivi sia nell’Agro nocerino-sarnese sia in altri territori della provincia, tra cui Nocera Inferiore, Maiori, Battipaglia e Cava de’ Tirreni, come riporta “Metropolis“.

Droga trasportata anche in ambulanza

Tra gli aspetti più inquietanti emersi dalle indagini dei Carabinieri vi è stato l’uso reiterato di ambulanze come mezzo di trasporto della droga. Uno dei membri dell’organizzazione, autista professionale di mezzi di soccorso, veniva impiegato come corriere, effettuando consegne di ingenti quantitativi di stupefacenti mentre trasportava ignari pazienti, in un caso anche una persona sottoposta a dialisi.

I fornitori e i collegamenti criminali

Tra i principali fornitori stabili, ritenuti per questo responsabili anche del reato associativo, sono stati individuati soggetti legati o appartenenti alla famiglia Gionta di Torre Annunziata, in particolare Valentino Gionta, e Nicola Fiore, paganese considerato di elevato spessore criminale.

Sequestri e giro d’affari

Nel corso dell’inchiesta sono stati sequestrati chili di cocaina e hashish, con numerosi arresti in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi indizi di appartenenza all’associazione criminale nei confronti di 41 indagati complessivi.

Dal volume di sostanze acquistate e vendute, gli investigatori hanno stimato per l’organizzazione un introito annuo non inferiore ai 5 milioni di euro, derivante dalla vendita di cocaina, crack e hashish.