Il Festival della Comunicazione “I Savi” torna ad Angri: una serata dedicata a Pier Giorgio Frassati

Il 16 gennaio la presentazione del saggio di Giovanna Abbagnara e Paola Ciniglio sul giovane Santo torinese, esempio di fede, impegno civile e autenticità per le nuove generazioni

Dopo il successo dei quattro appuntamenti del 2025, che hanno visto protagonisti ospiti di primo piano come Luca Trapanese, Luca Abete, Paolo Siani e Gennaro Montuori, in arte “Palummella”, il Festival della Comunicazione “I Savi” torna ad Angri con un nuovo incontro di alto profilo culturale e umano.

L’evento ospiterà le giornaliste Giovanna Abbagnara e Paola Ciniglio, autrici del saggio “Pier Giorgio Frassati. Fino alle vette. Il cammino di Santità di un giovane controcorrente”, un’opera che ripercorre le tappe fondamentali della vita del Santo torinese: dalla fede all’amicizia, dallo studio alla carità, passando per l’antifascismo e l’impegno socio-civile.

Il libro si propone come un vero e proprio vademecum per le giovani generazioni, chiamate a orientarsi in una società complessa e spesso contraddittoria, offrendo la testimonianza di una santità vissuta nella quotidianità, con coraggio e coerenza.

“Vivere, non vivacchiare”: il celebre motto di San Pier Giorgio Frassati, oggi più che mai attuale, sintetizza l’autenticità e l’operosità di una figura capace di parlare ancora al presente.

La presentazione si terrà giovedì 16 gennaio alle ore 20, presso la sala-teatro “Santa Caterina” in piazza don Enrico Smaldone, ad Angri (SA).

Ad arricchire la serata, le letture sceniche di alcuni attori della compagnia Anziteatro, diretti da Antonio D’Andretta, che daranno voce a brani significativi del saggio.

Ingresso gratuito.