Incendio in un palazzo a Nocera Superiore, paura in via Nazionale

Le fiamme hanno interessato un appartamento del palazzo, generando fumo e preoccupazione tra i residenti della zona.

Momenti di forte apprensione nella serata di oggi a Nocera Superiore, dove un incendio è divampato all’interno di un edificio residenziale situato in via Nazionale, nei pressi della nota pizzeria Madison.

Al momento non è ancora chiaro se vi siano persone ferite. Le fiamme hanno interessato un appartamento del palazzo, generando fumo e preoccupazione tra i residenti della zona.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, insieme ai Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.

Numerosi cittadini sono scesi in strada, visibilmente scossi, per assistere alle operazioni di soccorso. La situazione è costantemente monitorata dalle forze dell’ordine.